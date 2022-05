Kütusehinnad jälle rekordkõrgusel. Kas asi on aktsiisis?

Mis on viimase aja järjekordse kütuse hinna järsu tõusu põhjus? Eesti õliühingu tegevjuhi Mart Raamatu sõnul näeme hinnarekordeid Eesti tanklates seetõttu, et mootoribensiini maailmaturuhinnad on viimase kuu jooksul tõusnud enneolematutesse kõrgustesse – mai algusest on hind maailmaturul tõusnud 20%, samas kui toornafta hind on vaid 4% kõrgem ja diislikütuse hind on langenud 7% samas ajaperioodis. „Täiendav hinnasurve, mida meie tarbijad tunnevad, tuleneb ka äärmiselt nõrgast euro kursist – kuna kütuseid kaubeldakse maailmaturul dollarites, siis madal euro tõstab ka meie postihindu,” kirjeldas Raamat.