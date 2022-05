Tarbija õigused uuenevad ja muutuvad tugevamaks

Praegu ei tea tarbija sageli internetipõhist kauplemiskohta külastades, kas ta ostab kutseliselt kauplejalt või teiselt eraisikust tarbijalt. Paljudele tarbijatele võib jääda ka mulje, et kui nad ostavad internetipõhisest kauplemiskohast, siis müüjaks ongi antud platvorm. Selle tulemusena võivad tarbijad ekslikult arvata, et nad ostavad kutseliselt kauplejalt, kuid kui veebiostuga läheb midagi valesti, ei ole probleemi eest vastutavat isikut alati lihtne kindlaks teha.

Seetõttu peab edaspidi olema veebikauplemiskohas selgelt ja arusaadavalt tarbijale välja toodud teave selle kohta, kellega ta lepingu sõlmib, ehk kas tegemist on kutselise kaupleja või eraisikuga. Tarbija jaoks on tegemist väga olulise teabega, mis võimaldab tal teha teadliku ostu. Kahe eraisiku vahel sõlmitud tehingutele ei kohaldu tarbijakaitsereeglid ja puudub võimalus saada tarbijakaitseasutustelt abi vaidluse lahendamiseks. Kui veebiplatvormil kaupu pakkuv müüja on eraisik, peab edaspidi olema väljatoodud ka teave, et ostutehingu suhtes ei rakendu seaduslikud tarbija õigused. Kutseliselt kauplejalt ostu tegemisel on seevastu tarbija õigused kaitstud ning võimalused ostuga seotud vaidluste lahendamiseks suuremad.