Binance'i Euroopa tegevjuht: krüptoturu reguleerimine on vajalik

"Me näeme, et kogu Euroopas on regulatsioonid muutunud selgemaks, mis võib olla tööstusele ainult hea. Ootame huviga, et MiCA (krüptovara turud- toim.) rakendataks aja jooksul kogu Euroopa Liidus ja kehtestataks ühtne lähenemisviis reguleerimisele," oli Bruncko optimistlik. Ta hoiatas kõiki investoreid ja huvilisi, et mitte mingil juhul ärge pange oma sääste kontodele, mis ei jälgi reegleid. "Määrused on elutähtsad haru jätkuva tervisliku kasvu jaoks ning pakuvad kasutajatele kindlustunnet ja kaitset. Ma oleksin ettevaatlik iga platvormi suhtes, mis ei vasta eeskirjadele."

Küsimusele, millised on Binance plaanid Eestis, Bruncko ei kommenteerinud kuid lisas, et "me teeme koostööd reguleerivate asutustega kogu maailmas, et aidata kujundada raamistikke, mis pakuvad vajalikku tarbijakaitset, ilma et see asjatult innovatsiooni lämmataks. Binance püüab alati saada kõik tegutsemiseks vajalikud litsentsid."

Suured investeeringud Euroopas

Hiljuti teatas Binance, et investeerib Euroopas 100 miljonit, et toetada Prantsusmaa ja Euroopa plokiahela ja krüptovaluuta ökosüsteemi arengut. "Binance'i rahastatud algatuse "Objective Moon" raames arendatakse Prantsusmaal Binance'i teadus- ja arenduskeskust, luuakse detsentraliseeritud pearaamatu tehnoloogia (DLT) kiirendi ja uus veebipõhine haridusprogramm, et arendada plokiahela ja krüptotööstuse talente Prantsusmaal. Ja see on alles algus," selgitas Bruncko. Lisaks on Binance nüüd täielikult reguleeritud digitaalsete varade teenusepakkuja (DASP- toim.) Prantsusmaal. "See on meie jaoks oluline saavutus. See on konkreetne tõestus Binance'i pühendumusest nõuetele vastavusele Euroopas ja võimaldab meil pakkuda teenuseid otse Prantsuse kodanikele."

Martin Bruncko astus täna üles Kultuurikatlas toimunud Latitude59 konverentsil.