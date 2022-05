Tesla polegi roheline? Autotootja heideti ühest kuulsaimast "headuse" indeksist välja

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskriteeriumid (ESG – toim) on ettevõtte tegevuse standardite kogum, mida sotsiaalselt teadlikud investorid kasutavad potentsiaalsete investeeringute sõelumiseks. ESG-st rohkem saab lugeda siit!

Aga miks visati välja ettevõte, kes juba 10 aastat on lubanud päästa planeeti ja asendab järk-järgult sisepõlemismootoreid elektrimootoriga? Elon Musk kritiseeris Twitteris S&P 500 ESG tabelit, säutsudes: "ESG on pettus." Tuginedes tõsiasjale, kuidas saab üks maailma suurimaid naftatootjaid olla rohelisem kui elektrisõidukeid tootev ettevõte, mille gigatehased on kaetud pilgeni päikesepaneelidega.