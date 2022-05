FOTO | Äkklangus. Kütusemüüjad alandasid kiirelt hinda

Samuti on langenud diislikütuse hind. Eile sai diislikütust soetada hinnaga 1,829 eurot liitri kohta, täna on diislikütuse hinnaks 1,799 eurot liitri kohta.

Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas täna Ärilehele, et hinnarekordid tanklates tulenevad sellest, et mootoribensiini maailmaturuhinnad on viimase kuu jooksul tõusnud enneolematutesse kõrgustesse – mai algusest on hind maailmaturul tõusnud 20%, samas toornafta hind on vaid 4% kõrgem ja diislikütuse hind on langenud 7%.