VIDEO | Kaja Kallas röögatust hinnatõusust: väga tahan, et inimesed ise mõtleksid, kuidas oma kulusid vähendada

"Ma väga tahan, et inimesed ka ise mõtleksid selle peale, kuidas oma kulusid vähendada. Kõige odavam elekter on säästetud elekter," selgitas Kallas. Ta viitas majade soojustamisele ja seadmete vahetamisele. "Kõik sellised sammud, mis peaks läbi mõtlema," märkis ta.

Peaminister andis nädala hakul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile suunise koostada seoses hinnatõusuga 16. juuniks stsenaariumite analüüs ja plaan. Kallas kohtus eelmisel reedel Eesti turul tegutsevate elektrienergia- ja gaasimüüjatega. "Roosilisi uudiseid pole," sõnas Kallas nüüd ja selgitas, et fikseeritud pakettide hindu hetkeseisuga allapoole ettevõtjad ei too. Täiendavat ebakindlust hindade osas tõi Ukraina sõda.



Riiklikult on plaanis ka teavituskampaania, et inimestel aidata järgnevaks kütteperioodiks valmistuda.