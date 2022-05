Suur roheenergia tootlus paisutas Leedu börsifirma kasumit

2022. aasta I kvartalis ulatusid kontserni investeeringud 43,1 miljoni euroni ja olid 48,6% suuremad kui 2021. aasta I kvartalis. See tuleneb peamiselt suurematest investeeringutest võrkude segmendis, mis on peamiselt tingitud rohkematest uutest liitumispunktidest ja uuendustest.

Ühtlasi informeeriti aktsionäre, et alates 2021. aasta lõpust laiendati oma rohelise tootmist umbes 230 MW võrra, kindlustades maa-alad maismaa tuule- ja päikeseprojektide jaoks Leedus ja Poolas. "Samuti eeldame, et meie roheenergia tootmise laienemine kiireneb veelgi, kuna 2022. aastal tehti Leedus muudatusi taastuvenergiaga seotud õigusaktides."

"Praegu on kõik meie keskkonnahoidliku tootmise projektid täielikult graafikus, väikese kõrvalekaldumisega Vilniuse koostootmisjaama biomassiploki vahepealses verstapostis. Eeldame endiselt, et projekti makse toimub 2023. aasta teises kvartalis, kuid ülemaailmse tarneahela häire ja tööjõupuuduse tõttu, mida mõjutab peamiselt Venemaa sissetung Ukrainasse, on tootmine lükatud 2023. aasta esimesse kvartalisse.

Ettevõtte andis aktsionäridele teada, et nad igal juhul mõistavad hukka Venemaa provotseerimata sissetungi Ukrainasse. Kuna see on vastuolus Ignitise väärtustega ning lubasid, et nad on võtnud ja võtavad ka edaspidi meetmeid, millega toetame Ukrainat ja selle rahvast, samuti inimõigusi ja energiasõltumatust.