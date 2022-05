KUULA SAADET | Milline on kinnisvaraturu hetkeseis ja kuidas paistab tulevik?

“Värskelt tulid ka Harjumaa eelmise kuu pakkumises olevate korterite numbrid, ja see number vaikselt siiski kasvab, mis näitab seda, et kui pakkumine taastumas on, annab see ka veidi hinnasurvele järele. Teine näitaja on aga kindlasti tehingute arv, mida me samamoodi kogu aeg jälgime – see on eelmise aasta absoluutsetest tippudest tulnud 15–20% allapoole,” kommenteeris Domus kinnisvara juhatuse liige Jaan Liitmäe. Tartu piirkonnajuht Kaisa Hiire lisas omalt poolt, et turg on jätkuvalt aktiivne. “Turg on endiselt väga aktiivne, objektid realiseeruvad väga kiiresti kaubaks ja pigem tuleb meile ikkagi ostusoove sisse päris palju, sest inimesed ei pruugi lihtsalt endale soetatavat asja veebikuulutuste abil leida,” lisas Hiire.