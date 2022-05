Ingelinvestor: kui NFT'd jäävad kinni maailma, kus vaadatakse digitaalseid loomapilte, siis loogiline see ei ole

Kui me hakkame vaatama NFT’sid kui vahendit, mis annab meile lisaõiguseid kuhugi või millelegi juurdepääsuks, siis läheb olukord väga huvitavaks. Kui me jääme aga kinni maailma, kus me vaatame Twitteris loomapilte, siis see kulutatud raha eest väga loogiline ei ole, ütles Borderless Ventures’i asutaja Ethan Pierse.

Maker Foundationi ingelinvestor Shefali Roy sõnul võib inimene olla küll Bored Ape’i NFT omanik, aga mida see päriselt tähendab? Varasemalt töötas ta ühes maailma suurimas oksjonimajas Christie’s, kes töötas platvormi digitaalse kunsti jaoks välja 2010. aastal. „Seega on NFT’d natuke hiljaks jäänud,” märkis ta. „Kuid see ei tähenda, et ma selle [NFT] vastu olen, kuid tõesti peab mõtlema, mida uut see annab.”