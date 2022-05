Sõltuvus Vene puidust. Importijate hea põli lõppeb juuli alguses

Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu juht Hendrik Välja rääkis, kuidas eelmise aasta seisuga kattis kohalik toore pool vajadusest ning ülejäänu imporditi. Praegu toovad paljud metsandusettevõtted puitu lähiregioonist, kuigi raskused on ka Skandinaavias ning teistes Balti riikides. Seega on importpuidu hind kallim. Põhjus on ikkagi meile vajaliku harjumuspärase puidu kasutamises, sest näiteks kaugemalt toodud puit on kallim või teist liiki.