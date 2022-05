"Ei ole mingit hinnasihti," ütles Saylor Yahoo Finance Live'ile. "Aga ma eeldan, et bitcoin läheb miljonitesse. Nii et me oleme väga kannatlikud. Me usume, et see on raha tulevik."

Saylor ütles, et bitcoin on koos teiste riskivaradega on sattunud müügilaine ohvriks, kuna föderaalreserv on liikunud intressimäärade tõstmise suunas. Ta märkis, et bitcoin'i langus on eraldiseisev stabiilse mündi TerraUSD ja selle sõsarmündi Luna langusest. Seoses Terra kokkuvarisemisega usub Saylor, et reguleerivad asutused kiirendavad stabiilmüntide ja krüptoturu reguleerimist ning võitja on lõpuks ikkagi bitcoin.