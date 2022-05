Jaan Hendrik Murumets:“Selleks, et tulemus oleks tulevikus parem, peab mõtteviis toetama eksperimenteerimist ja innovatsiooni”

Üks väljakutse on kindlasti olnud kõikide vajalike oskuste tagamine ettevõttes. Tavakasutajad ei pruugi selle peale tullagi, kui palju arendusi on ühes seadmes ja mida peab tegema, et seade hästi töötaks. Me teeme arendusi ka väga keerulistesse keskkondadesse, näiteks kosmoses on täiesti teistsugused väljakutsed kui Maa peal. Sellepärast on meil ka väga eri oskustega inimesed tööl.

See ei ole väga minu moodi nii küsida endalt. Minu ja meie tiimi üks põhimõte on see, et tuleb julgeda asju proovida. Kõik ei pea kohe esimese hoobiga õigesti minema. Either you win or you learn something - juhindun pea alati sellest mõttest. Meil on seisukoht, et ainuke asi, mida meil on mõtet vaadata, on see, mida me homme teeme teisiti, selleks, et tulevikus oleks tulemus parem. See mõtteviis toetab eksperimenteerimist ja innovatsiooni.