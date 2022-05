Tööaeg on muutunud paindlikumaks ja tööga rahulolu on kasvanud

Statistikaameti juhtivanalüütik Katriin Põlluääre sõnul on tööaeg muutunud paindlikumaks eelkõige suurettevõtetes, kus on 250 ja enam töötajat. „Kui 2009. aastal said tööaega valida umbes pooled ja 2015. aastal ligi kaks kolmandikku töötajatest, siis eelmisel aastal sai tööaja osas kaasa rääkida lausa 85,9% suurettevõtete töötajatest,“ ütles Põlluäär.

Tööga rahulolu on aastate jooksul veidi kasvanud. Kui 2009. ja 2015. aastal polnud oma tööga rahul 5–6% töötajatest, siis 2021. aastal on rahulolematus kahanenud 4% peale. „Kõige vähem on oma tööga rahul teenindus- ja müügitöötajad, pigem rahul või väga rahul on enamasti juhid ja tippspetsialistid,“ lisas Põlluäär.