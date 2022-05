Eesti tööjõuvaldkond on sisenemas kriisi

Pakiline vajadus on seadusandluse kaasajastamiseks. Üleilmne Suur töölt lahkumiste laine on toonud kaasa ka põua personalitöötajate hulgas. Samas on personalijuhtimise maine oluliselt tõusnud enamikus sektorites.

Personalitöö maine on kõrge ning enam kui pooled vastanutest leiavad, et see on viimase 12 kuu jooksul tõusnud. Eesti HR Seltsi presidendi Helo Tamme sõnul on sellel kindlasti seos viimase paari pandeemia-aastaga, käimasoleva sõja ning sõjapõgenike teemaga. „Muutunud maailm on toonud uued teemad ka personalitöötajate töölauale ning keerulistes oludes on tulnud just personalitöötajatel kiiresti kohaneda, et vastata juhtide ja töötajate ootustele,“ sõnas Tamme. Personalijuhtimise mainet hindavad keskmisest kõrgemaks teenuseid pakkuvate ettevõtete töötajad, aga ka finants- ja teenindussektori töötajad. Keskmisest madalamaks hindavad aga avaliku sektori töötajad, kes toovad enim ka välja maine langust viimase aasta jooksul.

Uuringust selgus, et Eesti ettevõtted vajavad äri jätkusuutlikkuse tagamiseks kiireid seadusemuudatusi inimeste juhtimisega seotud valdkondades. Personalivaldkonna töötajad leiavad, et pakilisi seadusemuudatusi on vaja eelkõige töösuhete paindlikkuse, kaugtöö ning välismaalaste värbamise osas, et tagada ettevõtetele edu. Koguni 91% vastanutest näeb, et lähema 2–5 aasta jooksul töötavad inimesed nii osaliselt kontoris kui kaugtööl paralleelselt hübriidtöö vormis.

Ettevõtete suurenenud ja tööturu muutunud vajadused on tekitanud ettevõtetes personalitöötajate põua. Tervelt 85% personalitöötajatest on püütud viimase poole aasta jooksul mõne teise ettevõtte poolt ühel või mitmel korral värvata. Seda kinnitab ka suurenenud personalivaldkonna tööpakkumiste arv nii portaalides kui ka LinkedInis.