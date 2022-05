Miks on indeksifondide riskid praegu ühed kõrgeimad?

Ütlus, kuidas külvad, nõnda lõikad, peab paika ka aktsiaturgudel. Eelmise kümnendi virelev majandus olematu hinnatõusuga pani keskpangad suures koguses raha trükkima majanduse elavdamiseks. Madalad intressid ja suur rahatrükk jõudsid finantsturgudele, tipnedes eufoorilise spekuleerimisega börsidel 2021. aastal. Kuna majanduskasv ise oli eelmisel kümnendil madal, siis investorid ostsid väga kõrgetele hinnatasemetele kõik aktsiad, mis näitasid virelevast majandusest natukenegi kiiremat kasvu.

Mis juhtub kui head saab korraga liiga palju?

Indeksfondide suurim pluss, nende hajutatus üle majandusharude, on muutunud selle suurimaks miinuseks. Täna saab hajutatuse asemel investor ühe ajaloo kõige kontsentreerituma portfelli turu kõige ülehinnatumatesse sektoritesse, avades portfelli suurtele potentsiaalsetele kaotustele.

USA börsi S&P 500 indeksist, mis on ühtlasi maailma suurim ja populaarseim aktsiaindeks, moodustavad eelmise kümnendi suurimad võitjad pea poole indeksi osakaalust. Peamiselt on need suured tehnoloogiahiiud, millest omakorda viis suuremat moodustavad neljandiku indeksi osakaalust.

Viie suurima ettevõtte osakaal S&P 500 indeksis

Kas see on halb, kui portfell on nii suurel määral kontsentreeritud viimase kümnendi suurimasse eduloosse - tehnoloogiasse?

Ei, kui jätkuvad täpselt samad trendid, mida nägime eelmisel kümnendil: virelev nõudlus, olematu hinnatõus (pigem võitlus hindade langusega), langevad energiahinnad ja suur rahatrükk.

Kontsentreeritus tehnoloogiasse muutub suureks riskiks, kui eelmise kümnendi eelmainitud trendid pöörduvad. Seda oleme viimasel kahel aastal selgelt ka näinud. Hindade langus on asendunud hinnatõusuga. Langevad energia hinnad on keeranud tõusule, kuna sektorisse on pikalt liiga vähe investeeritud. Selle trendi pöördumist pole isegi praegu näha, kuna investeeringuid ei tehta jätkuvalt piisavas mahus. Tulenevalt kõrgemast inflatsioonist on viimase kümnendi suurim finantsvarade ostja keskpanga näol muutumas hoopis varade müüjaks.