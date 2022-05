Populaarne söögikoht sulgeb ühe oma neljast restoranist

Söögikoha kodulehel ja sotsiaalmeedias on teade, et 22. mail sulgeb uksed Valge maja Mack Bar-B-Que. Söögikoht on tegutsenud 15 aastat ning sügisel loodetakse avada uus restoran Tallinnas. Restorani mänedžer Meriliis Vetemaa sõnas, et otsus restoran sulgeda tuleneb rendilepingu lõppemisest.