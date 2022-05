Schröder lahkub Venemaa suurima naftafirma direktorite nõukogust

"Me tunneme nende otsusele kaasa ja täname jätkuva toetuse eest. Ettevõtte standardid kasutavad ka edaspidi enda juurutatud lähenemisviise terviklikuks analüüsiks, käimasolevate projektide hoolikaks planeerimiseks ja modelleerimiseks ning pikaajalise ja võtmise põhimõtteid arvestatakse meie partnerite huve turupõhiselt," seisab naftafirma avaldatud sõnumis.

Rosneft teatas ka Schröderi ja Warnigi hindamatust rollist Venemaa ja Saksamaa suuremahuliste taristuprojektide elluviimisel, mille eesmärk on parandada Saksamaa majanduse ja selle tööstuse efektiivsust ning kodanike heaolu. Schröder on olnud Rosnefti direktorite nõukogu liige ja seda juhatanud alates 2017. aastast. Warnig liitus juhatusega 2011. aastal. Mõlemal on sõltumatu direktori staatus.