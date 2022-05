Andreas Taalas: digimeditsiin toob sajad tervisespetsialistid igaühe tasku

Rääkides megatrendidest tervishoius, siis ühest küljest on meil kasvanud kõrge elatustasemega seotud haiguste hulk ning liigsest tööpingest ja stressist tulenevad hädad. Teisalt aga on inimesed muutunud üha teadlikumaks sellest, mis võimalused on üldse olemas ja nende terviseseisundit puudutav digitaalne kirjaoskus on üha parem. Nad tahavad terviseküsimustes ise valida ja olla ise otsustajad – see on väga tähtis ka digipoole arengu jaoks. Biotehnoloogias on tehtud viimastel aastatel suuri edusamme. Selle tulemusel lisanduvad uued ravimid ning uurimisvõimalused. Saame kasutada geneetika abi, et teha personaliseeritud ravi ning ennetada varajasel sekkumisel näiteks erinevate kasvajate levikut.