Tööturu seis on siiani püsinud tugev

Ehk siis – konjunktuuriuuringute põhjal on sentiment pisut halvenenud, kuid vaade siiski pigem optimistlik. Teisalt teame, et viimastel kuudel on majandus suutnud pidevalt pakkuda negatiivseid üllatusi. Kui lugeda analüütikute kirjeldatud stsenaariume, mis täna majanduses võivad lahti rulluda, on neist peamine endiselt see, et midagi hullu ei juhtu. Kuigi SEB prognoos tänavuseks majanduskasvuks on kõigest 0,6% ja keskpank ning Rahandusministeerium ennustavad suisa majanduslangust, siis on see pilt natuke petlik. Nimelt on saab nominaalne, tavalistes eurodes mõõdetav majanduskasv olema endiselt väga kiire. Ehk siis – kuigi kulud suurenevad inflatsiooni tõttu kiiresti, suurenevad kiirelt ka tulud. Seni kuni raha hoogsalt ringi käib, püsib tugev ka tööturg.