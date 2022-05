Madiberk: Euroopal on tõsiselt arenguruumi innovatsioonide ärieduks pööramisel

Madiberki sõnul võib Euroopa olla uhke, et suurte tehnoloogiliste lainete nagu arvutite, interneti, mobiilide ja pilvetehnoloogia puhul juhiti kõigis neis kategooriates teaduse ja akadeemia vallas, kuid suurt ärilist edu ei saavutatud ühestki neist. „Meil on tõsiselt arenguruumi innovatsioonide ärieduks pööramisel.”

Kui tavapäraselt tuuakse selle põhjuseks kultuurilisi põhjuseid nagu riskiisu puudumist ning kartust läbikukkumise ees, siis puhtalt nii see Madiberki sõnul pole. „Mida me unustame on see, et süvatehnoloogias on riigi abi kriitilise tähtsusega,” märkis ta.