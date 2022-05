Sõbrad said taas kokku. Peagi suurt läbimurret tegev Eesti firma sai uue tippjuhi

Kaks eestlast ja üks hollandlane läksid Wise’i tööle... . Nii võiks alata uue aja anekdoot, kuid tegelikult sai aastaid tagasi alguse sõprus, mis on nüüd jätku saamas eestlaste ja eks-wiselaste järgmises suures projektis – Lightyearis. Tegemist on rakendusega, mis toob globaalsed aktsiaturud lähedale ka tädi Maalile ja onu Heinole. Üks asutaja, Martin Sokk, esines sel aastal ka Latitude59 -l.

„Töötasime Wanderiga koos Wise’is. Ta on andnud meile hiljem nõu ning oli meie esimene investor. Suhe on nüüd jõudnud sinna, et ta on täiskohaga meil tööl juhtival kohal,” ütleb Sokk Latitude’il antud intervjuus.