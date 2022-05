Suur raha. Latitude59 pitching-konkursi võitu jagavad Vocal Image ja Enderturing

Sel aastal “Purpose and Inclusion” teemast kantud Eesti rahvusvaheliseimat startup- ja tehnoloogiakonverentsi külastas enam kui 2700 inimest. Traditsiooniliselt Latitude59 raames toimuval startup-konkurssile esitas avalduse üle 230 iduettevõtte. Konkursile olid oodatud varases staadiumis tehnoloogia ettevõtted, kellel on juba toimiv meeskond, ärimudel ja valmisolek uue toote või teenusega turule tulla.

EstBAN juhatuse liikme ja investeeringu juhtivestor Mait Sooaru sõnul oli ettevõtete tase sel aastal erakordselt kõrge. “Kolmel parimal ettevõttel on juba tänaseks ette näidata korralik igakuine käive, ettevõtted plaanivad minna vallutama USA turgu ja üleüldiselt oli meil tegemist on väga rahvusvahelise ja ambitsioonika seltskonnaga,” ilmestab Sooaru.

Mõlemal konkursi võitnud ettevõttel on juba väga lai kliendibaas. Valgevene asutajate loodud Vocal Image on rakendus kõnetreeningu ja hääleteraapia jaoks. Lahendusel on üle maailma juba üle 100 000 igakuise aktiivse kasutaja. “Tegin nende rakenduses läbi üheminutilise koolituse ja sain väga kiiresti aru, kuidas ma räägin ning mida peaksin muutma, väga praktiline!” sõnas Sooaru.