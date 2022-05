Täna, 2022. aastal oleme olukorras, kus elamispindade kättesaadavus on oluliselt vähenenud. Kinnisvara on kallinenud kiiresti. Nii on ühe keskmise kuupalga eest võimalik osta vähem keskmise korteri ruutmeetreid, kui aasta-kaks või viis tagasi.