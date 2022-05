Torud jäidki kuivaks. Kui oluline on Vene gaas soomlastele?

Gaasi saab Soome tänasest vaid Baltikumist Balticconnectori torujuhtme kaudu. Gasgridi juht Olli Sipilä ütles, et üleminek on toimunud ilma probleemideta.

„Soome süsteem on igati balansis. Muidugi alati võib midagi juhtuda – tehnilised rikked võivad süsteemis ikka ette tulla. Tegemist on tavapärase tegevusega, mida üritame nii palju kui võimalik kontrollida.”

Energiatööstuse esindaja Jukka Leskelä ütles, et Venemaa gaasiimport ei olnud Soome energiasüsteemi jaoks oluline. On mõned ettevõtted, kellel võib ette tulla raskusi, kuid seda mitte lähikuudel. Seni on 90% maagaasist, mida Soome on importinud, tulnud Venemaalt. Samas selle osakaal kogu tööstustes kasutatavast energiast on olnud kuus protsenti.