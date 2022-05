HINNATÕUS | Puust ja punaseks. Miks kütuste hinnad laes on ja mis saab lähitulevikus?

AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna nendib esmalt, et kütusehind on viimase aasta jooksul olnud kõikuv. Alates Ukraina sõja algusest 24. veebruaril on kütuste maailmaturuhinnad püsinud kõrgel tasemel. Täiendav mõju on olnud ka euro nõrgenemisel USA dollari vastu, sest kütuseturud on dollari-põhised.