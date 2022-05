Kodumaise idufirma kaasasutaja on suutnud ettevõtja elu viis põhiosa paika saada, kuid väikeste mööndustega

„Ma ei ole paks, aga ma pole ka vormis. Meil on ettevõte, aga see pole ükssarvik. Mul on kolm last, mitte neli. Ma magan, aga ma läksin eile magama kell 4 öösel. Ja enamik minu sõpru on inimesed, kellega ma koos töötan, aga ma saan neid sellegipoolest sõpradeks nimetada. Seega olen ma suutnud kõik viis läbi käia, aga seadnud eesmärgid natuke madalamale kui täielik maksimum,” märkis Maruste naljatledes.

„Kui on üks asi, mis inimesed võiksid siit kaasa võtta on see, et ma ei usu, et on olemas eraldi töö- ja pereelu ning nende vahel piir. Need on põimunud, mõjutavad teineteist ja kokku on meil üks elu.” Pere annab Maruste sõnul sisendit ka äris ning naine on kaasatud nii äriotsustesse kui Comodule’i toodete nimetamisesse.