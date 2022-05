Rikaste ja võimsate kohtumine tuleb tavapärasest oluliselt erinev. Putin tegi eelmisel aastal hoiatava avalduse

Lisaks sellele, et kohale ei ole kutsutud ühtegi venelast on teistmoodi ka see, et nende asemel on võimsamalt esindatud ukrainlaste delegatsioon, sest mitte kaugel selle toimumiskohast vältab sõda. Putini algatatud sõda lõpetas nagu noaga läbilõigatult Venemaa ja tema otsustajate kohaolu ja mõju Davosis. Ühtegi Venemaa ettevõtet ei ole tänavu ka partnerfirmade seas.