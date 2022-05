NÄDALA PERSOON | Latitude'i korraldaja võttis enda õlule raske koorma, tulemuseks rekordite sadu

Võtsin korraldamise üle küll veidi teiste ootustega. Arvasin, et on lihtsam. Samas tundus, et inimestel tahe on ja vajadus ka. Oli ka FOMO (hirm, millestki ilma jääda – toim) ning kaua ei olnud midagi toimunud. Kuidagi õnnestus leida turundusjuht ja programmijuht. Nad tulid jaanuaris. Siis arenes meeskond järjest edasi. Hetkel on see 15-liikmeline. Leiutasime siis uuesti seda üritust. See on ka väga hea, sest ei olnud kedagi, kes oleks öelnud – seda oleme alati nii teinud ja teeme ka seekord.