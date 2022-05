Ajalooline päev. Leedu ei kasuta alates tänasest Vene naftat, gaasi ega elektrit

See on seotud eilse uudisega, kus veel aisaks Vene elektri müüjaks jäänud Inter RAO ei tohi enam Nord Pooli süsteemis elektriga kaubelda. Sellest kirjutas Delfi Ärileht eile ( loe siit ).

Minister lisas, et täieliku energiasõltumatuse saavutab riik, kui sünkroniseerimine muudetakse efektiivsemaks ning hakatakse arendama kohalikku roheenergia tootmisvõimekust. Soov on saada elektri eksportijaks. Orlen Lietuva, ainus Venemaalt naftat importinud Leedus tegutsev ettevõte lõpetas selle tegevuse juba kuu aega tagasi.

Üheks põhjuseks eelnevale on see, et Venemaa president on öelnud, et ebasõbralikud riigid peavad maksma energiakandjate eest rublades. „Kõik kehtivad lepingud peatatakse,” ütles Putin.