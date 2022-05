Hiidlasi ärritav parvlaevajant. Vana ja väsinud Reet ajas nad veel enam närvi

Hiiumaa elanik Triin ütleb alustuseks otse välja, et Leedo ajal ei olnud sellist jura nagu praegu. Talle tundub, et Kihnu Veeteed ei saa aru, kui palju on tegelikult Hiiumaa ja Saaremaa vahel liiklejaid. Et kohalikele läheb korda, milline on teenuse kvaliteet.