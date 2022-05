Eesti tänane paratamatus. Ekspert: kinnisvara ostmine muutubki jõukate pärusmaaks

Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 233 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et hoolimata kevade kohta ebatavaliselt madalast tehingute arvust surub pakkumiste vähesus siiani kinnisvarahindu ülespoole. „Samas on oluliselt suurenenud inimeste hulk, kes ei taha või suudagi enam tekkinud hinnataseme pealt tehingusse minna. Kui nii edasi, siis varsti käib ka kõige tavalisema korteri soetamine keskmisele inimesele üle jõu ja elama jäädakse sinna, kus on juba aastaid elatud,“ sõnas Sooman.