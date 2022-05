VIDEO | Keegi maksis just maailmarekordilise summa selle väga erilise auto eest

Autoentusiastid vaidlevad neil teemadel kirglikult, aga on palju neid, kes ütlevad, et just 250 GTO, mida toodeti aastatel 1962 kuni 1964, on kõige ilusam auto, mis eales on loodud. Lisaks on neid kokku vaid 36 ning kui üks selline aeg ajalt mõnel oksjonil müüki läheb, siis võib kindel olla, et hind tõuseb kümnetesse miljonitesse.