mTasku tehnoloogiajuhi Risto Solmani sõnul on platvorm tehniliselt väga hea ja mTaskul on arvestatav kasutajaskond, kuid see teenus ei sobitunud Telia üldise ärisuuna ja strateegiaga kokku. Kuna Telia ise otsustas selle platvormi müüa, siis nähti võimalust ja haarati sellest kinni.