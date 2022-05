VIDEO | Emotsionaalne hetk tõi pisara silma. Latitude’il ilmus ekraanile Ukraina vabaduse eest võitleja

„Ma pean nüüd kaitsma oma riigi iseseisvust. Organiseerijad (Latitude’i korraldajad – T.S.) palusid mul rääkida teemal – ära anna alla. Sellest on nii palju juba räägitud. Ma tahan kindlasti öelda seda, et alla andmine ei ole lõbus. Kui annad alla, siis ei ole sul midagi. Ei ole tulevikku. Ei ole võimalust olla edukas. Ei ole võimalust tunda võidurõõmu. Mitte millekski ei ole võimalust. Kui sa alla annad, siis ongi kõik ja see ei ole lõbus.

Kui sa aga jätkad proovimist, ükskõik mis kontekstist me ka räägime, siis on alati võimalik tunda võidurõõmu. Alati on võimalus saada legendiks ja uskumatult edukaks. Soovin teile Ukraina eesliinilt kõike paremat. Püsige tugevad. Uskuge endasse. Uskuge sõpradesse ja perekonda ning enda ümber olevatesse inimestesse. Sest mitte alla andmine on lõbus. Olgu teil lõbus,” ütles ta. Saalis oli nii mõnigi, kel see pisara silma tõi