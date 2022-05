VIDEO | Vene tubakakuninga jaht kadus radarilt. Selle peal on huvitav relv

My Stari nime kandev superjaht on võitnud oma ilu tõttu mitmeid auhindu. Seda peetakse tõeliseks meistritööks. Kasajev ei ole erinevalt paljudest teistest oligarhidest oma jahti avalikult näidanud. Heeseni laevatehases valminud iludus anti talle üle 2015. aastal. See on saanud ka ihatud Maailma Superjahi Auhinna. Jaht on seilanud maailma eri nurkades täielikult märkamatult.

My Sky on juba suhteliselt vana alus, kuid seda peetakse siiani üheks uhkeimaks ja futuristlikumaks. Selle eest vastutab Hollandi arhitekt Erick van Egeraat. Kasutatud on luksuslikke materjale ning ultramoodsat disaini. Seal on valget nahka ning kõrgläikega Makassari puud. Kasutatud on ka oonüksit ja marmorit.

51-meetrine superjaht näeb müstiline välja. Selle dekile saab maanduda helikopter. Viis kajutit mahutavad kokku 12 külalist.

Enam seda jahti radaril näha ei ole. Kasajev sai hiljuti Euroopa Liidult ja Suurbritannialt kaela sanktsioonid. See oli üks paljudest jahtidest, mis seilas siis Maldiividele, kuid eelmisel kuul kadusid kõik signaalid.

Kasajev on Venemaa sigaretikuningas. Tema ettevõte Megapolis kontrollib 70% Venemaa sigaretiturust ning ta omab ka riigi üht suurimat jaeketti. Jahi enda maksumus on umbes 30 miljonit dollarit.

Välismeediast leiab huvitava seiga, kus see alus sattunud kord piraatide rünnaku alla ning anonüümne töötaja meenutab, et kapten pidi kasutama “helilainega relva”. Need tekitasid selliseid elektromagnetilisi kiiri, mis kõrvetasid nahka. Nii peletati piraadid jahist eemale.