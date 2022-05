EfTENi börsile tuleval fondil õnnestus vajalik raha investoritelt kätte saada

„Võrreldes eelmise aasta lõpukuudega on tänane keskkond avalikul teel raha kaasamiseks oluliselt raskemaks muutunud. Intresside tõus ja aktsiaturgude langus on avaldanud negatiivset mõju üle maailma. Ka Eestis on investorkond oluliselt ettevaatlikumaks ja valivamaks muutunud, millele osundab mitme hiljutise emissiooni alamärkimine. Selle taustal on hea meel tõdeda, et EfTEN United Property Fundi emissioon investorite poolt nii hea vastuvõtu osaliseks sai. Emissiooni 2,65-kordne ülemärkimine kinnitab investorite usaldust ja on suur tunnustus EfTENi seni tehtule,“ kommenteeris EfTEN Capital AS jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.