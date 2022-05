Kahtlus: keeleoskuseta Eesti kodanikest teenindajaid esitletakse kaebuse korral sõjapõgenikena

Delfi Ärilehele kirjutas murelik juht restoranist Talleke&Pullike, kes palkas hiljuti tööle sõjapõgenikest ema ja tütre. Restoranile laekus kiri keeleametist, milles oli esitatud kaebus, et töötaja ei oska eesti keeles suhelda. "Me aitame raskes olukorras inimesi ja vastu saame kaebuse. See on vastuolus tööinspektsiooni juhistega ukrainlaste kohta ning mõjub meile muserdavalt," ütleb restorani Talleke&Pullike esindaja.

Tomusk räägib, et keeleametile on laekunud mõned sellised kaebused, milles on vihjatud, et teenindajaks on Ukraina sõjapõgenik, kes ei valda eesti keelt.