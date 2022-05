Mida tahaksid küsida LHV Groupi juhilt?

LHV Group kaasab aktsiaemissiooni käigus kuni 35 miljonit eurot, mis läheb Ühendkuningriigi panga jaoks. LHV plaanib välja lasta minimaalselt 694 444 ja maksimaalselt kuni 972 222 uut lihtaktsiat, mille hinnaks on 36 eurot. LHV Groupi senistel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kahe nädala jooksul alates aktsiate märkimise algusest.

LHV Panga turuosa Eestis ületab 10% nii igapäevapanganduses, hoiustes kui ka ettevõtete laenudes. Igapäevapanganduse ja hoiuste segmendis on pank tõusnud kolmandaks pangaks Eestis. Eesti on panga koduturg ja pank tahab olla siin enda sõnul võimalikult tugev. Panga pikaajaline siht on saada kõige suuremaks ja kasumlikumaks pangaks Eestis.