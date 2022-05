Läti valitsus tegi ettepaneku kütusehindade langetamiseks. Kütusesektori hinnangul puhkeb piirikaubandus taas õide

Kütuseettevõtete esindusorganisatsiooni Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat sõnas, et kütuseturgude ameerika mäed jätkuvad. „Kui tavapäraselt liiguvad nii toornafta kui ka lõpptoodete maailmaturuhinnad suhteliselt sarnaselt, siis alates Venemaa agressiooni algusest on mootorikütuste turgudel olukord muutunud väga segaseks. Märtsis-aprillis oli laes diislikütuse hind, kuid viimasel kolme nädalaga on raketina tõusnud mootoribensiini hind. Seetõttu näeme turul anomaaliat, toornafta hind on maikuus olnud üsna stabiilne, diislikütuse maailmaturuhind on hoopiski langenud ja mootoribensiini puhul võib täheldada pea 20-protsendilist kasvu,“ selgitas Raamat tanklate viimaste nädalate hinnaliikumist.

„Kütuseturul toimub hinnakujundus lõpptoodete maailmaturuhinna alusel ja kui varasemalt on tõesti saanud ka avalikult nähtavate naftahindade liikumise põhjal teha järeldusi meie tanklahindade muutumise kohta, siis viimase kahe kuu jooksul on see side täielikult murtud. Venemaa oli lisaks toornaftale ka suur lõpptoodete eksportija ning rafineerimistehased Euroopas ja ka teistes maailmajagudes on pidanud oma toodangut ja selle mahte korrigeerima ning suurendama. Kahjuks on viimastel aastatel investeeringud rafineerimisvõimekusse aga vähenenud – see kõik muudab praegu lõpptoodete turu väga pingeliseks ja tõstab hindu,“ tõi Raamat välja globaalse hinnakujunduse tagamaid.