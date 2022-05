Saksamaa minister hoiatas toidukatastroofi eest: Putini brutaalsusel ei ole piire

Saksamaa hoiatas toidukatastroofi eest

„Me ei tohi end lasta petta sellest mõttest, et Putini brutaalsustel on piirid,” ütles Habeck Saksamaa raadiojaamale antud intervjuus. „Meie ülesanne siin Davosis on märgata, et nälga kasutatakse täna relvana,” lisas ta. „Seetõttu on hea, et üritus toimub taas näost-näkku ja nii paljud inimesed on kohapeal.”