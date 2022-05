Veel üks suurnimi lahkub lõplikult Venemaalt, sulgedes 130 müügikohta

Kett andis teada, et lahkuvad Venemaalt lõplikult. See on järjekordne suurettevõte, mis Ukrainas toimuva sõja tõttu on Venemaa jätnud. Märtsikuus ütlesid nad, et nende litsentsipartner nõustus koheselt panema kinni 130 kohvikut. Nüüd aga astuti järgmine samm - 2000 töötajale makstakse kuue kuu palk ning aidatakse neil uut tööd leida. Sellest andis firma neile esmaspäeval teada.