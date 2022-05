Kiipide kallinemine võib tuua kaasa märgatava hinnatõusu elektroonikal

Hinnatõus ootab ees ka kiibitootjaid. Maailma suurimad kiibitootjad, nagu näiteks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung ja Intel kaaluvad CNBC andmetel hinnatõuse. Analüütik Peter Hanbury tõi välja, et kiibitootjad on viimase aasta jooksul hindu tõstnud 10-20%. "Sel aastal ootame täiendavat hinnatõusu, kuid väiksemat, umbes 5-7%," sõnas ta. Kiibitootjad tõstavad osaliselt hindu , kuna see on võimalik, samuti on järjest kallinenud nende tegevuste rahastamine. "Kiipide valmistamiseks kasutatavate kemikaalid on kallinenud 10-20%," märkis Hanbury.