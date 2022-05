„EfTEN on alati lähtunud põhimõttest kaasata investoritelt vahendeid mahus, mida suudame ettenähtavas tulevikus investorite heaks mõistlike tingimustega tööle panna. Sellest tulenevalt otsustas fondivalitseja kasutada pakkumise suurendamise võimalust vaid osaliselt, 200 000 täiendava osaku võrra ning emiteerida esimesel vaheperioodil kokku 660 000 pakutavat osakut“, kommenteeris EfTEN Capital AS-i jaeärisuuna juht Kristjan Tamla. See tähendab, et fond kaasab kokku 7 miljonit eurot.