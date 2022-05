TARK INVESTOR | LHV juht: meie kasvupotentsiaal on veelgi suurenenud

Võrreldes varasemate aastatega on ettevõtte kasvupotentsiaal veelgi suurenenud, kuna uus ärisuund ehk e-kaubandus on rahvusvahelisem, ettevõtte meeskond on väga hea ning arvestatav kasv on ees ka Eestis, ütles LHV Groupi juht Madis Toomsalu podcastis Tark Investor.