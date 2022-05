Kodus päikeseelektri tootmiseks jagatakse raha ootamatult heldelt

KredExi väikemajade renoveerimistoetusega saavad inimesed oma elumaju energiasäästlikumaks muuta ja muu hulgas paigaldada majale päikesepaneelid. Veel enne, kui kaheksa miljoni euro suurune toetusmeede aprillis avati, räägiti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, et meetme tarvis püütakse raha juurde leida. Eeldati, et pärast talviseid ehmatavaid elektrihindasid on inimesed aktiivsed ennast aitama ja meede jookseb kiiresti rahast tühjaks. Lisaeelarve koostamise ajal räägiti lisanduvast 15 miljonist eurost, kuid mõni päev enne lisaeelarve vastuvõtmist oli KredExil teadmine, et juurde antakse ainult kümme miljonit eurot.