Kaitsevägi hakkab rahastama teede ja sadamate ehitust

Kaitsevägi teatas hiljuti, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse koordineerimisel algavad arendustööd Eesti eri paigus asuval kolmel taristuobjektil. Objektide eelarve on kokku 62,33 miljonit eurot. Pool raha tuleb Euroopa ühendamise rahastu sõjalise liikuvuse fondist. Teine pool on Eesti riigi omaosalus.

Kaitseminister Kalle Laanet kinnitab, et see raha ei jää kindlasti viimaseks, mille kaitsevägi taristusse investeerib. Taotlused on esitatud ja parasjagu räägitakse läbi, et veel tänavu saada samast fondist investeeringuteks suuremaid summasid.