Päev börsil: USA ja Euroopa indeksid punases, Tallinn natuke vähem punane

Snap hoiatas oma hiljutises avalduses, et nende kasumid on langemas, süüdistades selles turu üldist kehva olukorda. Meta Platforms, kes on Facebooki ja Instagrami omanik, sattus samuti surve alla, kuna investorid reageerisid Snap'i järsule ümberhindamisele. Snap'i aktsia on langenud peale uudist 29% ja Meta umbes 7%. Euroopas näitas suurimat langust Siemens, kukkudes 1,15%. Tallinna börsi suurim langeja oli EfTEN Real Estate Fund III, kukkudes 1,83%.