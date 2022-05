Tänavu on Tartu maakohus teinud otsuse kahe kaitseväe töötaja osas, leides, et töölepingu erakorraline lõpetamine seoses töötaja sooviga end mitte vaktsineerida on tühine, ning mõistnud nende kasuks välja ka hüvitise tühise ülesütlemise eest.