Rekordmüük: kalamarja turustati mullu kaks korda rohkem kui aasta varem

Kalamarja turustati 2021. aastal 21,2 tonni ehk kaks korda rohkem kui aasta varem. Tegemist on ka läbi aastate suurima kogusega. Rahalises väärtuses müüdi kalamarja veidi enam kui poole miljoni euro eest. Toidukalamarjana müüdi põhiliselt punast kalamarja.

Möödunud aastal vähenes kalakasvatusettevõtete müüdud kaubakala kogus võrreldes 2020. aastaga 200 tonni võrra, kuid kasvatatud kala keskmine kilohind tõusis aastaga 3,8 eurolt 5 eurole. Kala müügimaht on viimasel kahel aastal vähenenud.

Statistikaameti analüütiku Swen Petersoni sõnul on vikerforell jätkuvalt Eestis enim kasvatatud ja müüdud kalaliik, mille osakaal on viimastel aastatel olnud üldiselt samas suurusjärgus. „Eelmisel aastal müüdi ligi 712 tonni vikerforelli, mis rahalises väärtuses teeb enam kui 3,4 miljonit eurot, see moodustas 83% kogu müügiks kasvatatud kala kogusest,“ lisas Peterson.