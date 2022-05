Kristiina Soovik: tark eesti vajab rohkem tippspetsialiste igas valdkonnas

Miks Eesti/maailm vajab rohkem selle eriala spetsialiste?

Tark Eesti vajab rohkem insenere ja tippspetsialiste igas valdkonnas, kuid rohepöörde ja kliimamuutuste valguses on eriti oluline teadlikum loodusvarade kasutamine ning nutikamad keskkonnalahendused. Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia eriala spetsialistil on suurepärased teadmised andmaks sisendit nii riigi- kui erasektorile, nii teadus- kui majandusvaldkondades.

Kuidas leida tasakaal keskkonna, majanduse, poliitika ja tarbija vahel?

Suures pildis soovime me kõik ühte ja sama: jätkusuutlikke lahendusi. Usun, et tarbijad on järjest enam keskkonnateadlikud ja nii poliitikud kui ettevõtted tajuvad, et meie heaolu sõltub keskkonna heaolust. Ilmselgelt võtab harjumuste muutmine ja võimaluste loomine aastaid aega, aga trend on positiivne. Ettevõtted investeerivad järjest enam teadus- ja arendustegevusse, mis toob turule innovaatilisemaid ja keskkonda säästvamaid tooteid ja teenuseid. Poliitika peab motiveerima ettevõtteid tegelema teadus- ja arendustegevusega, siin saab kindlasti riik veel palju ära teha.

Millise probleemi lahendamise kallal sa ise praegu töötad või töötada tahaksid?

Arvestades, et investeeringud infrastruktuuri on pikaajalised ja lahendused ehitatakse reeglina kümneteks aastateks, siis meie igapäevatöö on selliste lahenduste pidev optimeerimine, efektiivsuse tõstmine, oma tegevuse jalajälje vähendamine. Hetkel töötan projektiga, mille tulemusel leitakse lahendus veepuhastuse liivafiltrite pesuvee taaskasutamiseks, vee protsessi tagasi suunamiseks. Pesuvee taaskasutamisega vähendatakse oluliselt veepuhastusjaama omatarbevee kogust.

Üks lõbus või huvitav seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud.

Huvitavaid seikasid ja väljakutseid on olnud palju. Näiteks tuleb piisavas koguses joogivett toota nii ekstreemselt kuumal suvepäeval, kui Ülemiste järve temperatuur on kõrgem kui 25 °C, kui ka tormisel talvepäeval, kui vee temperatuur on 0,5 °C.